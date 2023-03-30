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Прерванную из-за сильного ветра работу Керченской переправы возобновили

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prervannuyu-iz-za-silnogo-vetra-rabotu-kerchenskoj-perepravy-vozobnovili
Прерванную из-за сильного ветра работу Керченской переправы возобновили
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Работу Керченской переправы временно приостановили в ночь на 29 марта из-за усиления ветра. О возобновлении паромного сообщения через Керченский пролив сообщили утром 30 марта.

По сообщению ГУ МЧС России по Республике Крым, переправа работает в штатном режиме.

«По состоянию на 5:30 30.03.2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе погрузки на паром ожидали 178 грузовиков.

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