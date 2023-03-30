Прерванную из-за сильного ветра работу Керченской переправы возобновили
Общество
30.03.2023 07:09
Работу Керченской переправы временно приостановили в ночь на 29 марта из-за усиления ветра. О возобновлении паромного сообщения через Керченский пролив сообщили утром 30 марта.
По сообщению ГУ МЧС России по Республике Крым, переправа работает в штатном режиме.
«По состоянию на 5:30 30.03.2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе погрузки на паром ожидали 178 грузовиков.
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