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Прерванное из-за оползня водоснабжение в Сочи полностью восстановят во второй половине дня 31 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prervannoe-iz-za-opolznya-vodosnabzhenie-v-sochi-polnostyu-vosstanovyat-vo-vtoroj-polovine-dnya
Прерванное из-за оползня водоснабжение в Сочи полностью восстановят во второй половине дня 31 мая
Фото unsplash.com

Оползень повредил крупный водовод в районе Сухумского шоссе вечером 30 мая. Без воды остался микрорайон Кудепста.

Ремонтные работы на водоводе велись всю ночь. Работу осложнял оползневой процесс и сложный рельеф местности.

К утру удалось перевести большую часть микрорайона Кудепста на другие линии водоснабжения. В настоящее время водоснабжение восстановили на 97% территории. Отсутствие воды могут наблюдаться в домах на улицах Дарвина, Камо и Сухумском шоссе. Полностью стабилизировать подачу воды планируют к 15:00 31 мая, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень повредил крупный водовод диаметров 800 мм, питающий Центральный, Адлерский и Хостинский районы курорта. Практически все эти территории сразу переключили на резервные сети, что позволило избежать масштабных отключений воды.

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