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Прерванное из-за непогоды движение «Ласточек» из Сочи в Гагру восстановят с 20 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prervannoe-iz-za-nepogody-dvizhenie-lastochek-iz-sochi-v-gagru-vosstanovyat-s-20-iyunya
Прерванное из-за непогоды движение «Ласточек» из Сочи в Гагру восстановят с 20 июня
Фото пресс-службы администрации Сочи

Движение поездов сообщением Сочи — Гагра остановили 14 июня из-за повреждения железнодорожного полотна во время подтоплений на перегоне Гагра — Цандрипш.

Поврежденный стихией участок железной дороги отремонтировали. Первая «Ласточка» 20 июня отправится из Гагры в 7:30, из Сочи — в 11:54.

Одна пара поездов будет курсировать по сокращенному маршруту Гагра — Аэропорт Сочи. Отправление по маршруту из Абхазии в 15:15, из Сочи — в 18:52.

С 17 июня возобновили движение поездов Москва — Сухум и Санкт-Петербург — Сухум. Ранее пассажиров этих составов доставляли до Сухума от станции Цандрипш автобусами.

Турпоезд «Сочи», ходивший по укороченному маршруту от Имеретинского курорта, станет курсировать по прежнему расписанию, сообщает пресс-служба СКЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», железнодорожное движение в республике приостановили 14 июня с 7:00. Из-за плохой погоды закрыли движение поездов на перегоне Гагра — Цандрипш Абхазской железной дороги. В результате этого в графике поездов, следующих в Абхазию из России, произошел сбой.

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