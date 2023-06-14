Движение поездов между Россией и Абхазией приостановили из-за сильных дождей

Железнодорожное движение в республике приостановили 14 июня с 7:00. Из-за плохой погоды закрыли движение поездов на перегоне Гагра — Цандрипш.

В результате этого в графике поездов, следующих в Абхазию из России, произошел сбой. Так, временно отменили все рейсы «Ласточки» Сочи — Гагра. Туристический поезд «Сочи» остановили на станции Веселое в Сириусе перед границей. Пассажирские поезда, следующие в Сухими из Москвы и Санкт-Петербургу, задержаны на 4 часа.

Возврат и переоформление проездных документов на отмененные поезда проводят без удержания сборов, сообщает пресс-служба СКЖД.

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