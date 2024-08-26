Премию к началу нового учебного года получат 39 тыс. учителей на Кубани

С 26 августа учителям кубанских школ начнут выплачивать по 5 тыс. рублей к началу нового учебного года, рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Эта инициатива не просто финансовая поддержка, а знак уважения и признания труда учителя, подчеркнула замглавы региона.

«По поручению губернатора данная мера поддержки реализуется с 2022 года. Также в октябре-ноябре премируем учителей, подготовивших стобалльников по результатам ЕГЭ. Им выплачивается по 100 тыс. рублей», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как отметила вице-губернатор, на Кубани предпринимаются значительные шаги для поддержки педагогов. Так, помимо выплаты к началу учебного года, предусмотрены ежемесячные доплаты педагогам школ и детских садов, молодым учителям за классное руководство и кураторство.

«Ежегодно в крае на различные меры поддержки педагогов направляем около 9 млрд рублей», — заключила Минькова.

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