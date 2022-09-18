Премию губернатора Краснодарского края получили 15 выдающихся кубанцев с инвалидностью

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Именные премии губернатора Краснодарского края в размере 100 тыс. рублей вручили 15 людям с инвалидностью, среди них 6 детей.

Церемония, на которой вручат дипломы, состоится в начале декабря. Премию присуждают за особые заслуги в области образования, литературы, технического и народного творчества, спорта.

Премии распределили в направлениях за достижения в общественной, волонтерской деятельности, за успехи в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники, а также за спортивные достижения.

Награду присуждают ежегодно с 1993 года как поощрение за особые заслуги в различных областях и участие в проектах, направленных на вовлечение инвалидов в общественную жизнь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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