Премию губернатора Краснодарского края получили 15 выдающихся кубанцев с инвалидностью
Общество
18.09.2022 16:27
Именные премии губернатора Краснодарского края в размере 100 тыс. рублей вручили 15 людям с инвалидностью, среди них 6 детей.
Церемония, на которой вручат дипломы, состоится в начале декабря. Премию присуждают за особые заслуги в области образования, литературы, технического и народного творчества, спорта.
Премии распределили в направлениях за достижения в общественной, волонтерской деятельности, за успехи в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники, а также за спортивные достижения.
Награду присуждают ежегодно с 1993 года как поощрение за особые заслуги в различных областях и участие в проектах, направленных на вовлечение инвалидов в общественную жизнь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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