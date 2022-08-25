Пианистка из Армавира стала финалистом II Международных детских инклюзивных творческих игр

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Конкурс для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья прошел в Ижевске.

В Пифийских играх приняли участие свыше 800 человек из 57 регионов России, а также ДНР, Беларуси и Армении.

Представительница Краснодарского края, учащаяся армавирской музыкальной школы слепых и слабовидящих детей по классу фортепиано Елена Гринькова стала лауреатом первой степени в номинации «Музыкальное искусство».

Девушка является обладательницей стипендии фестиваля PRIMAVERA для одаренных детей-инвалидов по зрению. Также она неоднократно побеждала в конкурсах различного уровня.

Выступления номинантов на II Международных детских инклюзивных творческих играх оценивали 110 членов жюри. В их числе ведущие артисты и деятели культуры России и зарубежья. На Пифийских играх представили восемь видов искусства: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, художественное, жестовая песня, хореографическое и цирковое. Разыграли 228 наград.

Для участников организовали экскурсионную, познавательную и развлекательную программы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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