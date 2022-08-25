Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пианистка из Армавира стала финалистом II Международных детских инклюзивных творческих игр

Культура
25.08.2022 17:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/pianistka-iz-armavira-stala-finalistom-ii-mezhdunarodnyh-detskih-inklyuzivnyh-tvorcheskih-igr
Пианистка из Армавира стала финалистом II Международных детских инклюзивных творческих игр
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Конкурс для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья прошел в Ижевске.

В Пифийских играх приняли участие свыше 800 человек из 57 регионов России, а также ДНР, Беларуси и Армении.

Представительница Краснодарского края, учащаяся армавирской музыкальной школы слепых и слабовидящих детей по классу фортепиано Елена Гринькова стала лауреатом первой степени в номинации «Музыкальное искусство».

Девушка является обладательницей стипендии фестиваля PRIMAVERA для одаренных детей-инвалидов по зрению. Также она неоднократно побеждала в конкурсах различного уровня.

Выступления номинантов на II Международных детских инклюзивных творческих играх оценивали 110 членов жюри. В их числе ведущие артисты и деятели культуры России и зарубежья. На Пифийских играх представили восемь видов искусства: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, художественное, жестовая песня, хореографическое и цирковое. Разыграли 228 наград.

Для участников организовали экскурсионную, познавательную и развлекательную программы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: жители Краснодарского края могут подать заявку на вокальный конкурс «ИМЯ» до 31 августа.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
  3. В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
  6. В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу
Прямой эфир
Мы в соцсетях