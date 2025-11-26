Премии за подготовку учащихся к олимпиадам получили 22 кубанских педагога

Премии удостоены педагоги-наставники, которые подготовили победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и показали достижения в национальных чемпионатах профессионального мастерства в 2024–2025 учебном году.

В этом году за подготовку учащихся к олимпиадам и национальным чемпионатам профмастерства наградили 22 кубанских педагога. В церемонии награждения приняли участие и. о. министра образования и науки края Елена Воробьева и председатель Краснодарской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Сергей Даниленко.

И. о. министра отметила, что кубанские ученики становятся участниками олимпиады «Высшая проба», конкурсов имени Менделеева, «Большие вызовы», «Леонардо», форума «Шаг в будущее». Каждый год в конкурсах из перечня Министерства просвещения РФ участвуют более 500 тыс. учеников.

«Наши ребята ежегодно представляют регион в интеллектуальных состязаниях, самым массовым из которых является Всероссийская олимпиада школьников. В этом году команда Краснодарского края на олимпиаде завоевала 44 награды: 10 дипломов победителей и 34 – призеров. Это лучший показатель за последние 15 лет», — отметила Воробьева.

За восемь лет премию вручили 107 педагогам из 31 муниципального образования. Дважды наград были удостоены 28 педагогов из 15 муниципальных образований края.

В 2025 году Краснодарский край вошел в десятку лидеров среди регионов как по количеству направленных на заключительный этап участников, так и по количеству победителей и призеров финала.

В регионе существует ежегодная премия для поддержки способных ребят. Ее в 2002 году утвердил губернатор. В этом году он принял решение увеличить премию победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Теперь они будут получать единовременную выплату в 150 тыс. рублей, призеры — 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: около 4 тысяч школьников обучаются в агроклассах Краснодарского края.

Подпишись, здесь всегда интересно.