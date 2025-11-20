Около 4 тысяч школьников обучаются в агроклассах Краснодарского края

Онлайн-конференцию провели для учеников агроклассов Кубани. Эксперты рассказали подросткам о самых перспективных направлениях, развивающихся проектах и помогли заглянуть в свое профессиональное завтра.

Ученики школы № 29 из станицы Новотитаровской внимательно слушали спикеров конференции, а некоторые делали заметки. Это обсуждение острых вопросов агросферы, передача опыта младшему поколению и напоминание ученикам о том, что именно на их плечи ляжет большая ответственность аграрного края. За ходом конференции следили и в школе № 61 Краснодар.

— Агропрофиль дает нам возможность выбора хорошей профессии, лично я в будущем хочу стать агрономом.

Своим мнением поделились и учителя, которые готовят будущих аграриев.

«Это не просто дополнительные уроки, а целый комплекс мероприятий, которые знакомит ребят с аграрными профессиями, помогает делать осознанный выбор будущей профессии», — говорит учитель химии школы № 61 Краснодара Эмилия Губарева.

Началась конференция с приветственного слова и. о. министра науки и образования Кубани Елены Воробьевой.

«Нам очень важно, чтобы вы углубленно и увлеченно изучали те предметы, которые вам позволят в дальнейшем стать реальными аграриями в нашем секторе», — сказала Елена Воробьева.

Многие школьники из агроклассов мечтают поступить в Кубанский аграрный университет. Представители этого учебного заведения также были на связи со своими будущими студентами.

«Формирование агроклассов позволяет нам вести бесшовную подготовку. Когда ребята спокойно из школы могут попасть в вуз или в среднее профессиональное училище аграрной направленности, но дальше уже непосредственно приступить к своим профессиональным обязанностям в сфере АПК», — отметил декан факультета плодоовощеводства и виноградарства КубГАУ Михаил Осипов.

Путь будущих аграриев начинается рано. Познавать основы этого ремесла они начинают уже со средней школы. Поэтому выбор дела жизни для них наступает раньше, чем у остальных.

«У нас ребята занимаются в агроклассах, начиная с седьмого класса. Уже более серьезная подготовка проходит на базе 10-11-х классов в рамках регионального проекта «Агроклассы 2.0», — подчеркивает начальник управления общего образования министерства образования и науки Краснодарского края Андрей Колчанов.

Всего сейчас в агроклассах занимается порядка 4 тыс. учеников со всего края, в будущем их количество будет только расти.

