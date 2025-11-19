В выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре приняли участие более 600 компаний

На торжественной церемонии открытия участников поприветствовали министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.





Международную выставку «ЮГАГРО» на Кубани проводят уже в 32-й раз, однако этот год особенный. Впервые одно из крупнейших мероприятий аграрной отрасли России вместе с губернатором открывает министр сельского хозяйства страны Оксана Лут.

«Это первое мое посещение выставки. Очень интересно все посмотреть, так как нашим профессиональным сообществом воспринимается, что ЮГАГРО — это самая успешная выставка средств производства для растениеводства. Я уверена, что все здесь будет высокотехнологичное и эффективное, чтобы работали наши сельхозпроизводители. Все участники найдут для себя что-то новое, интересное, полезное для повышения своей рентабельности», — говорит Оксана Лут.

Для региона, который по праву является лидером страны в сфере АПК, технологии — это главный помощник на пути к рекордным цифрам в урожае. Они же позволяют противостоять даже погодным условиям. Губернатор отметил, что 2025-й стал годом засухи для северной части региона и показал, что без технологического прогресса — собрать в результате более 11 млн тонн зерна было бы непросто.

«Этот год был непростым для аграриев Кубани. Тем не менее достойный результат наши аграрии смогли получить. Выставка — часть бренда Краснодарского края. В этом году здесь нас около 10 тыс. человек, принимают участие в выставке 650 компаний. Техника, представляемая здесь, с каждым годом становится более высокотехнологичной. Беспрецедентные меры финансовой поддержки АПК Краснодарского края сегодня налицо. По итогам года, это около 15 млрд рублей, из них 8 млрд — это федеральные средства. За пять лет аграрии приобрели более 7 тыс. единиц различной техники на сумму 99 млрд рублей. Это предмет гордости», — подчеркивает Кондратьев.

Выставка из года в год становится показателем того, как можно и нужно развиваться даже в условиях санкций. Самые стойкие представители сельскохозяйственной отрасли продолжают показывать результат, а те, кто только начинает свой путь в бизнесе, здесь могут перенять опыт коллег.

«Главная цель выставки — дать новый импульс для развития агропрома нашей страны. Он не просто выстоял на фоне этих беспрецедентных санкций, а достаточно динамично развивается. Это не может не радовать», — рассказывает председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Оксана Лут и Вениамин Кондратьев осмотрели стенды на выставке. Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени Пустовойта — ведущее в России учреждение в сфере селекции и семеноводства. Каждый третий кондитерский подсолнечник в России относится к селекции ВНИИМК. Самые востребованные сорта рапса, масличного льна, горчицы, гибриды подсолнечника также принадлежат институту. Глава минсельхоза предложил губернатору подумать о выращивании новой отечественной культуры для экспорта.

Своими успехами с министром и главой края поделились представители частной кубанской компании, которая занимается селекцией и семеноводством. Предприятие входит в топ-3 крупнейших производителей семян масличных культур по всей стране. В разработке уже новые проекты, все больше студентов агровузов принимают в них участие. Их предприятия приглашают на стажировку и такой подход — приведет к всероссийскому успеху, уверен губернатор.

Оксане Лут и Вениамину Кондратьеву рассказали, что благодаря таким масштабным событиям в мире сельского хозяйства и интересу к ним становится ясно: АПК страны продолжает развиваться и двигаться к новым рекордам. Так, уже 100% кубанских полей засаживаются собственными посадочным материалом озимых культур и риса, кукурузой и подсолнечником — половина.

Четко следовать протокольному маршруту делегация не захотела. С руководством страны и края стремились пообщаться все участники выставки. Они в павильоне попробовали клубнику, выращенную по новейшим технологиям, а затем сфотографировались со студентами аграрного университета.

В рамках выставки прошел и форум фермеров, центральным событием которого стало пленарное заседание. Сегодня основные пути повышения эффективности предприятий — работа с наукой, использование биопрепаратов, масштабирование и распределение нагрузки, использование господдержки. В этом году она вышла на новый виток развития.

«Все меры поддержки сохраняем. Была кризисная ситуация в этом году, повышали ставку по инвесткредитам, переходили на антикризисную меру. В следующем году возвращаемся опять к ставке до 5% — к модели 2024 года. Фермерские кредиты у нас приоритетны, компенсация за них 70%», — сообщает министр.

«Нам важно сохранить каждого фермера — наравне с большими агрохолдингами. Важно обеспечить всем абсолютно одинаковые возможности. Так, 37% урожая — это фермерская часть. Фермеры занимаются всем, используя современные подходы, что не может не радовать», — рассказывает глава края.

На форуме — передовые производители сельскохозяйственной продукции. Они представляют свои предприятия и делятся секретами успеха. К примеру, чтобы бизнес был успешным, он должен быть многогранным. Немаловажную роль здесь играют фермерские кооперативы.

«Около 1 млрд рублей ушло на компенсацию фермерам — на перерабатывающую линию. На Кубани 152 кооперативов, 37 появились за последние три года. Важно, чтобы они чувствовали внимание и поддержку», — говорит губернатор.

На Кубани действуют более 13 тыс. хозяйств, которые обрабатывают 1,3 млн га земли. По словам Кондратьева, чтобы фермеры были конкурентоспособными, им предложили объединиться в кооперативы.

«Для этого создали дополнительные преференции и направили с 2017 года почти 825 млн рублей. Также предоставляем субсидии по программе «Малый сад». Поддержку на 322 млн получили 75 хозяйств, которые заложили 300 га садов. Всю помощь сохраним», — написал Кондратьев в Telegram.

Кубанские фермеры — опора агропромышленного комплекса. Потому меры их поддержки ежегодно не только не уменьшаются, но и наращивают свою силу. Ежегодно на поддержку АПК края направляют более 15 млрд рублей, при этом почти половина этих средств — деньги федерального бюджета. Аграриям доступны такие же программы, как и для крупных игроков бизнеса, а также есть отдельные преференции специально для небольших хозяйств.

Встреча завершилась вручением заслуженных наград отличившимся представителям отрасли за вклад в развитие агропромышленного комплекса России. Фермеры знают: светлое будущее — в труде и постоянном совершенствовании. Такие международные выставки — это не только возможность производителям и аграриям найти друг друга, но и очередной толчок развития экономики самого региона.

