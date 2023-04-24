Премии на благоустройство: лучшие поселения края наградили в Краснодаре

В честь Дня местного самоуправления 24 апреля торжественное мероприятие прошло в краснодарской филармонии имени Пономаренко.

На празднике состоялось награждение лучших поселений на Кубани. Конкурс проходил весь прошлый год. Главы поселков, станиц и городов получили денежные призы, которые теперь направят на благоустройство.

«В местном самоуправлении на Кубани задействованы более 25 тыс. человек — это главы населенных пунктов и муниципальные депутаты, представители общественных организаций и активисты. С ними совместно мы решаем вопросы по детским садам, школам, спортивным площадкам, центрам для молодежи, домам культуры», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Одномоментно в Краснодарском крае строят более 120 соцобъектов, обновляют уже имеющиеся. Регион вошел в пятерку субъектов страны по качеству жизни.

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