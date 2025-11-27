Премьера спектакля «Монолог женщин» прошла в Краснодаре

В Краснодарском академическом театре драмы имени Горького состоялась премьера спектакля «Монолог женщин».

В основу постановки вошли стихи Роберта Рождественского и музыка Микаэла Таривердиева. Личные размышления стали разговором о поиске счастья. Вместо одной лирической героини на сцене представительницы трех поколений: бабушка, мать, дочь.

«Очень важен глубокий и содержательный внутренний мир. Это ежеминутная работа, которая тебя не оставляет, ты постоянно в голове имеешь эту тему, стараешься находить важные аспекты, которые хотелось бы осветить», — говорит заслуженная артистка Кубани Евгения Белова.

«Чтобы можно было поставить спектакль, необходимо было дополнить это произведение, дописать к нему прозаические и драматические куски. Придумать персонажей, развитие сюжета, которое органично вольется в это произведение», — отмечает драматург Александра Стрижевская.

Чтобы воплотить в зримую форму классическую идею девичьих переживаний, была проделана колоссальная работа.

«От исходного материала мы не можем уйти. Мы хотели бы обратить внимание на наших женщин и их проблемы, в целом на проблему одиночества», — делится режиссер Сергей Батаев.

Постановка приоткрывает дверь во внутренний мир женщины и помогает понять природу ее переживаний.

«Очень эмоционально было, когда конфликт был у молодых. У меня тоже был такой опыт, через душу прошло. Думала, кому интереснее пойти — мужчинам или женщинам, склоняясь, что мужчинам. Женщины про себя все знают», — рассказывает зритель Татьяна Панова.

От монолога к монологу складывается собирательный портрет женщины — не идеализированной, а настоящей героини. Следующие показы состоятся 29 и 30 ноября.

