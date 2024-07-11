Премьера спектакля «Любовь и голуби» пройдет 11 июля в Краснодаре

Спектакль по пьесе Владимира Гуркина покажут в Молодежном театре.

В основу произведения легла реальная история семьи, которая жила по соседству с автором на его малой родине. Это рассказ о настоящем: о семейных отношениях, любви и предательстве, прощении и одиночестве. Сегодня произведение входит в фонд золотой классики. Режиссером премьеры стал Александр Кладько, а главные роли исполняют заслуженные артисты Кубани. Увидеть спектакль могут дети и взрослые с 11 по 14 июля включительно.

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