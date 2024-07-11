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Премьера спектакля «Любовь и голуби» пройдет 11 июля в Краснодаре

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/premera-spektaklya-lyubov-i-golubi-projdet-11-iyulya-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Спектакль по пьесе Владимира Гуркина покажут в Молодежном театре.

В основу произведения легла реальная история семьи, которая жила по соседству с автором на его малой родине. Это рассказ о настоящем: о семейных отношениях, любви и предательстве, прощении и одиночестве. Сегодня произведение входит в фонд золотой классики. Режиссером премьеры стал Александр Кладько, а главные роли исполняют заслуженные артисты Кубани. Увидеть спектакль могут дети и взрослые с 11 по 14 июля включительно.

Читайте также: театры Краснодара подняли цены на билеты. С начала года театры Краснодара повысили цены на билеты. О повышении цен сообщили в театре Драмы и Музыкальном театре.

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