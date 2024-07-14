Премьера ледового шоу «Вместе и навсегда» состоялась в Сочи. Фоторепортаж

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Премьера юбилейного ледового шоу «Вместе и навсегда» прошла 12 июля в ледовом дворце «Айсберг» 12 июля. На премьере побывала фотокорреспондент «Кубань 24» Екатерина Лызлова.

Шоу было посвящено Году семьи и 20-летию продюсерской компании Ильи Авербуха. Гастроли проходят на Черноморском побережье в десятый раз.

В шоу приняли участие участие олимпийские чемпионы разных лет и действующие спортсмены: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Дмитрий Алиев, и другие.

Концепция шоу объединила драматические зарисовки и фигурное катание, музыку и живой вокал. Одним из самых ярких номеров шоу стало выступление олимпийского чемпиона 2022 года Алексея Ягудина. Фигурист выступал под песню «Город, которого нет» в исполнении олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Костомаров также вышел на лед во втором отделении шоу. Он катался вместе с Оксаной Домниной.

«Главный персонаж программы — Хранитель судеб героев — на протяжении всей постановки читает Книгу жизни, а на льду в это время оживают истории, появляются герои. У каждого из них свой путь, за которым стоит любимая семья, любовь к родному дому и поддержка близких. Бережно храня эти ценности, герои преодолевают сложности на своем пути», — рассказали организаторы шоу.

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