Премьера гала-шоу фигуриста Авербуха «Письма любви» состоится 22 августа в Сочи

Фигурист Илья Авербух представит премьеру в ледовом дворце «Айсберг». Гала-шоу будет проходить с 22 августа по 30 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Каждое номер этого выступления рассказывает небольшую историю о любви. В программе выступят олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Максим Шабалин и Оксана Домнина, а также действующие спортсмены — Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и другие.

В качестве музыкального сопровождения номеров выступят вокалисты Евгения Рябцева и Руслан Ивакин. Частью шоу также станут ледовые акробаты, яркие спецэффекты и уникальные световые решения.

«В этом году у нас премьера шоу. На лед выйдут чемпионы разных лет. Среди них будут и уже полюбившиеся зрителю за много лет прославленные чемпионы, и юные дарования. В нашем коллективе появляются новые звезды и мне очень приятно их открывать. Мы готовим абсолютно новые номера. У зрителей в Сочи будет уникальная возможность увидеть их первыми. «Письма любви» — постановка о нас с вами, о том, что нас объединяет, делает сильнее и добрее. О любви к детям, к родным и близким, к нашей стране», — рассказал Авербух.

Илья Авербух уже девятый год проводит гала-шоу в Сочи. В городе-курорте проходили премьеры таких программ, как «Анна Каренина», «Чемпионы», «Ромео и Джульетта», «Кармен», а также «Огни большого города».

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