Премьер-министр России не поддержал идею о введении льгот на электричество для аграриев

Об этом председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил во время встречи с депутатами Госдумы.

Один из парламентариев выразил мнение, что нынешняя стоимость на электроэнергию для сельскохозяйственных предприятий в разы выше, чем для промышленных. В результате это отражается на стоимости продуктов. Депутат предложил ввести льготы на электричество для аграриев.

«Введение дополнительной льготной категории — это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что такое предложение противоречит тезису президента РФ о недопустимости введения новых льгот для отдельных категорий потребителей.

Мишустин подчеркнул, что государство регулирует цены на электричество только для обычных граждан. При этом остальные потребители энергоресурса находятся в равных условиях, сообщает ТАСС.

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