Предвыборный сайт Владимира Путина запустили в России

На сайте кандидата представлена биография, информация о доверенных лицах, контактные данные предвыборного штаба, а также адреса региональных штабов.

С помощью сайта также можно ознакомиться с дневником кампании и видео об основных моментах ее проведения. Помимо этого, в специальном разделе представлены важные достижения России в последние годы.

Накануне Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Владимира Путина 346 человек. Сайт создала команда отечественных IT-специалистов, сообщает телеканал «360».

Выборы президента России будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

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