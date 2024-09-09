Предварительная явка на муниципальных выборах на Кубани составила 55,99%

Голосование проходило на 1 тыс. 760 участках в 39 муниципалитетах региона. Жители выбирали 123 глав поселений и 5 тыс. 618 депутатов.

Явка избирателей составила почти 56%. С большой ответственностью к своему гражданскому долгу отнеслись жители Анапы — они выбирали депутата Совета муниципального образования.

Жители Лабинского района выбирали глав Вознесенского, Каладжинского, Сладковского и Упорненского сельских поселений.

«Предварительные итоги можем уже подвести. Проведение муниципальных выборов в два дня было востребовано избирателями, поэтому принятие решений о двухдневном голосовании вполне обоснованно. В субботу и в воскресенье люди шли голосовать. И второй день прошел в спокойной атмосфере», — отмечает председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

За порядком наблюдали больше 1 тыс. 800 общественных наблюдателей, в том числе представители кубанской молодежи — студенты-политологи и будущие юристы.

«Таких ситуаций, которые вели бы к нарушению закона, либо к искажению отчетных данных по выборам, нет. Мы будем работать до полного подсчета голосов», — говорит председатель краевой общественной палаты, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Попова.

В этом году кандидатами стали и участники СВО — в регионе 63 бойца приняли участие в избирательной кампании.

Окончательные итоги выборов в регионе проведут в ближайшее время. Победителям предстоит решать важные вопросы местного значения: благоустройство территорий, ремонт дорог и социальных объектов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мониторинговый центр по контролю за ходом выборов открыли в Краснодаре.