Мониторинговый центр по контролю за ходом выборов открыли в Краснодаре

Там будут работать члены Общественной палаты, общественного штаба по наблюдению за выборами, политологи, социологи, журналисты и волонтеры.

Основная задача центра — контроль за соблюдением прав участников избирательного процесса.

«Очень радостно, что это будет не просто наблюдение со стороны, Общественная палата назначила практически во все избирательные участки своих наблюдателей. То есть будут знать еще и о ситуации на местах, для нас это очень важно, для открытости, легитимности, транспарентности», — отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

В крае подготовлено 1,8 тыс. общественных независимых наблюдателей. Они прошли обучение и в дни выборов будут работать по всем избирательным участкам.

«Краснодарский край подготовлен к выборам. Все мы постарались для того, чтобы и граждане и все участники избирательно процесса были готовы. В 39 муниципалитетах пройдут выборы в органы местного самоуправления», — рассказала председатель Общественной палаты Краснодарского края, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Попова.

В дни голосования наблюдатели будут передавать информацию с избирательных участков в ситуационный центр. Работать он будет 7 и 8 сентября с 7:00 и до 21:00.

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