Предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи продлили до 14 апреля

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу продлило штормовое предупреждение об опасности схода лавин в горных районах.

По данным синоптиков, с 18:00 11 апреля до 18:00 14 апреля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно.

В горах Сочи выше 1 тыс. м с 18:00 11 апреля до 18:00 12 апреля сохранится слабая лавинная опасность.

Жителям и гостям региона спасатели рекомендуют не посещать горные районы во время снегопада и непогоды. Находясь в горах нужно следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30° без растительности. В случае схода лавины следует укрыться за скалой или деревом.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по коротким номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: заморозки до -6 °C прогнозируют на Кубани до 14 апреля. Штормовое предупреждение о заморозках в Краснодарском крае объявили с 12 до 14 апреля. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 12, 13 и 14 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1°C …-3°C. В юго-восточных предгорных районах 12 и 13 апреля прогнозируют -1°C…-6°C, а 14 апреля -1…-3°C.

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