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Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности продлили до 4 октября на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/preduprezhdenie-o-chrezvychajnoj-pozharoopasnosti-prodlili-do-4-oktyabrya-na-kubani
Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности продлили до 4 октября на Кубани
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В ближайшие дни в Краснодарском крае сохранится сухая и жаркая погода.

По данным МЧС, 3 и 4 октября в Краснодаре, на Черноморском побережье и в некоторых районах края сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность.

Жителей и гостей региона просят не разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев, не выбрасывать стеклянный мусор и окурки в полях.

При возникновении пожаров следует звонить на телефоны экстренных служб: 112, 101 (с мобильного» и 01 (с городского), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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