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Представители Кубани приняли участие в первенстве России по городошному спорту

Спорт
18.10.2022 12:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/predstaviteli-kubani-prinyali-uchastie-v-pervenstve-rossii-po-gorodoshnomu-sportu
Видео канала «Кубань 24»

Победителем стал Даниил Степин из станицы Ленинградской. Турнир проходил в Евпатории.

Участники были отобраны по итогам сентябрьского первенства края, которое прошло в Ленинградской. На всероссийском старте Степин стал шестым в классических городках, зато победил в европейских.

«Городки — это уже наша традиционная игра, спорт, которым мы занимаемся уже несколько поколений. Мой прадед, мой дед, дядя, я уже довольно на хорошем уровне, выступаем на крупных соревнованиях», — сказал победитель первенства России Даниил Степин.

В классической разновидности городошного спорта бронзу взял Святослав Абрашин из Гулькевичского района. Сборная Краснодарского края — третья в командном зачете вслед за Москвой и Томской областью. На Кубани городошный спорт активно развивают в Ленинградском, Кущевском, Крымском и Гулькевичском районах. Краевой сезон завершится в ноябре турниром на Кубок в станице Ленинградской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Ленинградской завершилось первенство Краснодарского края по городошному спорту.

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