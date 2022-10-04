В станице Ленинградской завершилось первенство Краснодарского края по городошному спорту
В станице находится единственная в регионе сертифицированная площадка, на которой можно проводить краевые турниры.
На первенстве в течение 4 дней состязались 45 человек из 3 районов Кубани — Ленинградского, Кущевского и Гулькевичского. Городошники соревновались в классической и европейской версиях этого вида спорта, а также в личном и командном турнирах. Участников поделили на 3 возрастные категории: младше 10 лет, от 11 до 14 и от 15 до 18 лет.
Большинство юных спортсменов — это представители краевых городошных династий.
«Городки — это уже наша традиционная игра, спорт, которым мы занимаемся уже несколько поколений. Мой прадед, мой дед, дядя, а теперь я уже довольно на хорошем уровне выступаю на крупных соревнованиях», — рассказал победитель первенства Краснодарского края Даниил Степин.
Даниил Степин из Ленинградской и Дарья Мамей из Кущевской по итогам первенства Кубани попали в краевую сборную и теперь готовятся к первенству России в Крыму. Оно стартует 9 октября и продлится до 16 числа.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Ленинградской стартует первенство края по городошному спорту.
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