Представители Кубани приняли участие в онлайн-встрече Владимира Путина с бизнес-сообществом

Президент России Владимир Путин 26 мая по видеосвязи провел встречу с представителями бизнес-сообщества. Мероприятие приурочили ко Дню российского предпринимательства.

Из краснодарской студии во встрече участвовали руководитель департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев, представители регионального отделения «Деловой России» Александр Тюрин, Михаил Батманов и Людмила Манько.

«Ведение своего дела — это, прежде всего, напряженная, каждодневная работа, которая требует основательных знаний и особого таланта, способности рисковать, умения сосредоточиться, объединить людей вокруг общей цели. Необходимо понимание того, что успех дела — это успех страны в целом. И в этом понимании — огромная ценность того дела, которому вы служите», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что большинство российских предпринимателей делом показали, что их интересы связаны именно с Россией, а также доказали свое желание открывать и расширять производства, жить и воспитывать здесь детей. Президент России отметил, что государство на всех уровнях будет оказывать поддержку, чтобы предприниматели наращивали инвестиции, вкладывали средства в строительство предприятий и создание рабочих мест.

Глава государства предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда и провести предметную работу по таким направлениям, как улучшение делового и инвестиционного климата. Владимир Путин подчеркнул, что такая работа ведется, но ее нужно продолжать.

На Кубани число субъектов МСП в первом квартале этого года выросло на 7,2 тыс. — до 290 тыс. Больше всего предпринимателей заняты в сфере оптовой и розничной торговли, авторемонта, строительстве, обрабатывающих производств, общепите, сельском и лесном хозяйствах.

С 2022 года количество самозанятых на Кубани увеличилось почти в 2 раза — до 355,4 тыс. По этому показателю регион занимает первое место в ЮФО и четвертое — в России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в малом и среднем бизнесе заняты более 1 млн жителей Краснодарского края.