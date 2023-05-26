Кондратьев: в малом и среднем бизнесе заняты более 1 млн жителей Кубани

В день российского предпринимательства губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский провели заседание, в котором приняли участие представители бизнес-сообщества.

По словам Вениамина Кондратьева, на Кубани сейчас почти 290 тыс. предпринимателей — это на 10 тыс. больше, чем в 2022 году.

«В этой сфере трудятся 1,15 млн жителей — 40% от всех занятых в экономике Краснодарского края. Нас не может не волновать судьба этих людей. Мы должны помочь им адаптироваться к новым реалиям, сохранить рабочие места, свое дело, достойные зарплаты. В итоге именно бизнес и двигает экономику вперед. И от вашего успеха зависит будущее края и страны», — сказал губернатор.

Сергей Табельский отметил, что был период, когда бизнес жаловался на частые проверки.

«Мы сократили их количество. Готовы делать все возможное, чтобы предпринимательство в крае не испытывало давления, активно развивалось», — добавил Сергей Табельский.

Глава ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в Краснодарском крае сильное бизнес-сообщество, число субъектов МСП постоянно растет. По этому показателю Кубань является лидером в России.

«Работает целый комплекс мер поддержки, в том числе и законодательное обеспечение. Это важнейшая сфера. Депутаты постоянно на связи, реагируют на обращения, принимают и корректируют законы, которые непосредственно влияют на развитие бизнеса», — сказал Юрий Бурлачко.

На Кубани расширили меры поддержки бизнеса. Самый востребованный инструмент — региональный Фонд микрофинансирования. Его капитализация составляет 3,6 млрд рублей. В этом году фонд выдал 765 млн рублей в виде займов. Он является ведущим в России.

С начала года крупнейший в стране краевой Фонд развития промышленности предоставил предприятиям более 360 млн рублей. Его капитализация составляет 5 млрд рублей.

Благодаря поручительству Фонда развития бизнеса предприятия привлекли банковские кредиты на 3,3 млрд рублей. Капитализация фонда — 1,4 млрд рублей.

На Кубани набирают слушателей в школу молодого предпринимателя «Бизнес молодых». За два года благодаря школе появилось 460 новых субъектов МСП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани стартовал набор на пятый поток региональной школы молодого предпринимателя.