Кондратьев: стартовал набор на пятый поток региональной школы молодого предпринимателя

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 15 мая в своих соцсетях.

По словам губернатора, обучение в региональной школе молодого предпринимателя поможет открыть собственное дело или развить и масштабировать уже действующий бизнес.

«Сегодня, когда вся страна работает над импортозамещением, поддержка новых проектов особенно важна. И в это непростое время мы делаем ставку на молодежь, их самые смелые идеи», — сообщил глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что власти края готовы доработать и помочь реализовать самые перспективные проекты, а также предоставить на эти цели льготные займы.

Заявки на пятый поток обучения в школе молодого предпринимателя принимают до 9 июня. В обучении могут принять участие молодые бизнесмены в возрасте от 18 до 35 лет. Лучшие из них смогут получить льготный заем до 5 млн рублей по ставкам от 0,1% годовых.

Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте или по телефону 8 (800) 707-07-11. Зарегистрироваться на обучение можно онлайн на сайте Центра «Мой бизнес».

Проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» создали в 2021 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. За 2 года слушателями школы стали 6 тыс. молодых людей. Они создали 378 бизнес-проектов. Появились более 460 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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