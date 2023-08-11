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Представители Краснодарского края и Кабардино-Балкарии обсудили совместное развитие туризма

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/predstaviteli-krasnodarskogo-kraya-i-kabardino-balkarii-obsudili-sovmestnoe-razvitie-turizma
Представители Краснодарского края и Кабардино-Балкарии обсудили совместное развитие туризма
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рабочая встреча прошла в Нальчике на патриотическом марафоне «Кавказский рубеж — 2023», который посвятили 80-летию освобождения Кавказа от немецких оккупантов.

Представители Краснодарского края и Кабардино-Балкарии на круглом столе обменялись опытом развития молодежного и детского туризма, а также обсудили создание межрегиональных маршрутов. Речь шла о возможном объединении «Большой Кавказской тропы» и «Большой Кубанской тропы» в единую сеть маршрутов. Кроме того, регионы договорились направить в федеральные органы власти совместную инициативу об оптимизации требований к развитию турмаршрутов.

Делегация Кубани познакомилась с опытом использования карты «Мир» в роли ски-пасса при оплате канатных дорог на Эльбрусе и обсудила возможность ее внедрения на курортах Краснодарского края.

«На трех горнолыжных курортах края разработан единый ски-пасс. Это значительно упрощает катание тем, кто хочет попробовать разные трассы. Опыт Приэльбрусья интересен», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Помимо этого, Кубань и Кабардино-Балкария договорились о взаимодействии турооператоров в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Благодаря этому, молодежь сможет увидеть новые патриотические маршруты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: регионам России со следующего года будут выделять единую субсидию на развитие туризма. Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

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