Представители Краснодарского края и Кабардино-Балкарии обсудили совместное развитие туризма

Рабочая встреча прошла в Нальчике на патриотическом марафоне «Кавказский рубеж — 2023», который посвятили 80-летию освобождения Кавказа от немецких оккупантов.

Представители Краснодарского края и Кабардино-Балкарии на круглом столе обменялись опытом развития молодежного и детского туризма, а также обсудили создание межрегиональных маршрутов. Речь шла о возможном объединении «Большой Кавказской тропы» и «Большой Кубанской тропы» в единую сеть маршрутов. Кроме того, регионы договорились направить в федеральные органы власти совместную инициативу об оптимизации требований к развитию турмаршрутов.

Делегация Кубани познакомилась с опытом использования карты «Мир» в роли ски-пасса при оплате канатных дорог на Эльбрусе и обсудила возможность ее внедрения на курортах Краснодарского края.

«На трех горнолыжных курортах края разработан единый ски-пасс. Это значительно упрощает катание тем, кто хочет попробовать разные трассы. Опыт Приэльбрусья интересен», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Помимо этого, Кубань и Кабардино-Балкария договорились о взаимодействии турооператоров в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Благодаря этому, молодежь сможет увидеть новые патриотические маршруты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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