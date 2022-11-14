Председатель ЗСК Юрий Бурлачко завел личные аккаунты в соцсетях

Юрий Бурлачко. Фото пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края

Профили председателя Законодательного собрания Краснодарского края теперь доступны в соцсети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

По словам Бурлачко, профили в соцсетях необходимы для того, чтобы публиковать актуальную информацию о деятельности ЗСК, в том числе от первого лица. Кроме того, важно расширить каналы информации для взаимодействия с населением.

«Нынешнее время предъявляет к органам власти повышенные требования. Они должны быть открытыми, их деятельность — прозрачной. Цифровизация стремительно проникла во все сферы жизни. Сегодня это — национальный приоритет. Достижение этих целей, поддержание конструктивного диалога с избирателями стали стимулом для открытия моих личных аккаунтов в социальных сетях», — написал во «ВКонтакте» и Telegram Юрий Бурлачко.

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