Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочий день в Абинском районе

Во время рабочей поездки председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил офис врача общей практики в поселке Ахтырском, осмотрел благоустройство будущей набережной и побывал в одной из школ.

Исполнение парламентских рекомендаций 2021 года по строительству новых образовательных учреждений и сокращению второй смены в школах привело к появлению современного учебного заведения в Абинске — корпус начальных классов в школе № 4. Внутри сделали спортивный и актовый залы, оборудовали их по последнему слову техники.

Открыли новый корпус в День знаний. Рядом с ним появилось футбольное поле и спортивные площадки.

Успешно введен в районе в эксплуатацию и новый офис врача общей практики. Медучреждение построено в 2022 году, оснащено новым оборудованием.

Завершилась программа объезда делегации осмотром набережной реки Абин в райцентре. Депутаты не раз подчеркивали необходимость обновления населенных пунктов в связи с развитием экономики и инфраструктуры. Эта работа тоже ведется — масштабный проект скоро реализуют и новое пространство будет доступно для местных жителей и гостей.

Итоги объезда и исполнение постановления Законодательного собрания стали предметом обсуждения на круглом столе в администрации муниципалитета.

«Сейчас по истечении немногим более трех лет, мы хотим детально посмотреть, что удалось, какие проблемы остались нерешенными, какие новые проблемы появились, либо какие мероприятия проводят, которые требуют внимания органов власти региона», — говорит председатель ЗСК Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В целом Абинский район демонстрирует хорошие темпы развития, успешно трансформируясь из аграрного в промышленный. Стимулом для этого процесса стало появление и работа Электрометаллургического комбината, который стал драйвером роста экономики всего района.

«В 2024 году ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий. Предположительный рост составит 159% к уровню прошлого года», — сообщает глава Абинского района Илья Биушкин.

Наряду с развитием ключевых отраслей экономики в районе не забывают и о «социалке». Так, за последние годы там построили около 20 новых медучреждений первичного звена, запланировано строительство еще двух школ. Кроме того, ведутся работы по ремонту объектов культуры и инженерной инфраструктуры.

«Абинский район, как мы уже отметили, — это хорошая экономическая база. Здесь создается привлекательный инвестиционный климат. Район разработал проект-стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Также имеется хороший потенциал и в сельском хозяйстве, и в санаторно-курортном комплексе. Муниципалитет вкладывает средства в развитие территории, принимает участие в реализации 15 краевых госпрограмм», — отмечает председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Планомерно ведется работа и по обеспечению населения услугами водоснабжения, водоотведения и газификации. Предложения, выдвинутые депутатами в 2021 году, реализуются.

По итогам встречи было принято решение о разработке резолюции, которая выступит в качестве плана мероприятий по развитию района. Его реализация уже под контролем ЗСК региона.

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