Поликлиника Абинска после ремонта примет пациентов в конце сентября

Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова после посещения соцобъектов в Абинском районе.

«В начале года здесь начали ремонт. На эти цели выделили 78,6 млн рублей. Работы ведутся активно, и уже к концу сентября поликлиника будет готова принять первых пациентов. Закупим современное оборудование. Также больнице нужен новый цифровой томограф», — написала она.

Анна Минькова также оценила готовность нового блока начальной школы № 4 в Абинске. В нем есть просторные классы, актовый и спортивные залы. Блок откроет свои двери для учеников уже 1 сентября.

«Очень важно, что дети будут обучаться в одну смену, благодаря этому мы сможем активно развивать допообразование. Открытие начального блока — это отличный подарок для всего города. В этом году школа отмечает юбилей — 150 лет», — отметила замглавы губернатора.

Также вице-губернатор посетила поликлинику 1965 года постройки и школу № 30 в поселке Ахтырском.

В медучреждении в прошлом году заменили крышу, фасад, инженерные сети и провели внутреннюю отделку. Сейчас требует обновления стационар поликлиники — он находится в плохом состоянии, отметила Минькова. Она поручила проработать этот вопрос.

В учебном заведении тоже нужен ремонт — необходимо заменить крышу.

«Будем работать над этим. Учреждение в прошлом году отметило 30-летие. Здесь есть все необходимое для занятий и внеурочной деятельности. Порадовало наличие агролаборатории», — добавила Анна Минькова.

Читайте также: ККБ № 1 получит оборудование для расширенного неонатального скрининга.