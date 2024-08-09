Минькова: ККБ № 1 получит оборудование для расширенного неонатального скрининга

В Краевую клиническую больницу № 1 приобретут тандемный масс-спектрометр и автоматическую станцию для распределения ПЦР-смесей, рассказала замглавы Кубани Анна Минькова.

Новое оборудование ККБ № 1 получит в рамках программы по закупке медицинской и лабораторной техники для расширенного неонатального скрининга. На эти цели правительство РФ выделило около 350 млн рублей, рассказала вице-губернатор.

«Сегодня приоритетная задача регионального здравоохранения — сохранение жизни и здоровья детей, повышение рождаемости. Наш край в числе первых принял участие в пилотном проекте по расширенному неонатальному скринингу, который направлен на раннее выявление 36 наследственных генетических заболеваний», — написала Анна Минькова в Telegram.

По словам замглавы региона, для проведения этой процедуры кровь у младенцев берут в течение первых 48 часов после рождения, затем образцы отдают в исследовательский центр ККБ № 1, откуда положительные результаты отправляют на дополнительное исследование в Москву.

«С начала этого года более 30 тыс. новорожденных прошли процедуру расширенного неонатального скрининга. За аналогичный период прошлого года такое обследование прошли более 28 тыс. малышей», — подчеркнула Минькова.

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