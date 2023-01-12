Председатель Союза журналистов Кубани получила премию Правительства РФ в области СМИ

Награду председателю Союза журналистов Краснодарского края Диане Горбань вручил 12 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премия присуждается работникам СМИ за значительные профессиональные достижения.

Также в числе награжденных сотрудники «Голос правды» Сергей Базалук, Александр Косенко, Юлия Карпенко, Евгений Тартанов.

Присутствовавший на торжественной церемонии председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал им творческих успехов, сообщает пресс-служба Союза журналистов России.

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