Председатель Союза журналистов Кубани получила премию Правительства РФ в области СМИ
Общество
12.01.2023 22:11
Награду председателю Союза журналистов Краснодарского края Диане Горбань вручил 12 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премия присуждается работникам СМИ за значительные профессиональные достижения.
Также в числе награжденных сотрудники «Голос правды» Сергей Базалук, Александр Косенко, Юлия Карпенко, Евгений Тартанов.
Присутствовавший на торжественной церемонии председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал им творческих успехов, сообщает пресс-служба Союза журналистов России.
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