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Председатель Союза журналистов Кубани получила премию Правительства РФ в области СМИ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/predsedatel-soyuza-zhurnalistov-kubani-poluchila-premiyu-pravitelstva-rf-v-oblasti-smi
Председатель Союза журналистов Кубани получила премию Правительства РФ в области СМИ
Фото пресс-службы Союза журналистов России

Награду председателю Союза журналистов Краснодарского края Диане Горбань вручил 12 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премия присуждается работникам СМИ за значительные профессиональные достижения.

Также в числе награжденных сотрудники «Голос правды» Сергей Базалук, Александр Косенко, Юлия Карпенко, Евгений Тартанов.

Присутствовавший на торжественной церемонии  председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал им творческих успехов, сообщает пресс-служба Союза журналистов России.

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