Председатель СК РФ Бастрыкин запросил доклад о травмировании ребенка на карусели в Краснодаре

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Инцидент произошел 4 октября на детской площадке во дворе одного из ЖК на улице Героев-Разведчиков. Там 11-летний ребенок сорвался с сильно раскрутившейся карусели и был госпитализирован с травмами.

СУ СК РФ по Краснодарскому Краю и полиция Краснодара устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе и результатах проверки», — сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. В ходе проверки установят, были ли соблюдены требования безопасности при установке и эксплуатации карусели.