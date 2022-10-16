Председатель СК РФ Бастрыкин запросил доклад о травмировании ребенка на карусели в Краснодаре
Происшествия
16.10.2022 09:35
Инцидент произошел 4 октября на детской площадке во дворе одного из ЖК на улице Героев-Разведчиков. Там 11-летний ребенок сорвался с сильно раскрутившейся карусели и был госпитализирован с травмами.
СУ СК РФ по Краснодарскому Краю и полиция Краснодара устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе и результатах проверки», — сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. В ходе проверки установят, были ли соблюдены требования безопасности при установке и эксплуатации карусели.
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