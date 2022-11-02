Председатель краевой Общественной палаты прокомментировала встречу Путина и Кондратьева в Сочи
По мнению председателя Общественной палаты Краснодарского края Любови Поповой, встреча президента РФ и главы региона показала высокое доверие федеральных органов власти к работе губернатора и его команды.
Прошедшую встречу, считает Попова, можно охарактеризовать словами: «доверие, команда и работа на опережение». Так как край был готов к новым вызовам, с которыми столкнулась Россия.
Она также сообщила, что регион оперативно включился в федеральную повестку в сфере безопасности, миграционной политики и гуманитарных задач. При этом Кубань продолжила выполнять свою миссию по обеспечению продовольственной безопасности страны.
«В этом году собран рекордный урожай зерновых. Внедряются инновационные подходы в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Очень своевременной была инициатива Краснодарского края о принятии на федеральном уровне блока законов о развитии виноградарства и виноделия. Благодаря этому сегодня Кубань успешно замещает уходящие с российского рынка зарубежные винные бренды, удовлетворяя свыше 50% потребительского спроса на эту продукцию в стране», — сказала председатель краевой Общественной палаты.
Попова также подчеркнула, что краевая Общественная палата с начала спецоперации работала над задачами по повышению экономической и социальной устойчивости региона. Они находятся на постоянной связи с бизнесом, промпредприятиями и фермерами. Совместно с ЗСК и представителями министерств работают над решением вопросов изменения законодательства в сфере импортозамещения, а также сохранения действующих и создания новых производств.
«Особое внимание — на поддержку незащищенных категорий граждан, семей мобилизованных, на патриотическое воспитание молодежи, на помощь в интеграции жителям новых территорий. Приоритетность выполнения этих задач подчеркнул и президент в беседе с губернатором. Работаем и дальше вместе», — заключила Попова.
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