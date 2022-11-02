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Эксперты оценили рабочую встречу Путина и Кондратьева в Сочи

Политика
02.11.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksperty-otsenili-rabochuyu-vstrechu-putina-i-kondrateva-v-sochi
Эксперты оценили рабочую встречу Путина и Кондратьева в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым состоялась 1 ноября в Сочи. Эксперты высказали свои предположения о том, почему события в регионе сегодня находятся под пристальным вниманием президента.

Политолог Андрей Гусий полагает, что встречи Путина с Кондратьевым говорят о стабильности губернатора и Кубани. Он отметил, что важной темой стал урожай риса.

«В 2022 году мы видели много попыток, особенно на фоне выборов, сформировать повестку о том, что риса будет мало, что рис будет испорчен. Понятно, что это продвигалось определенными партиями, чтобы получить какую-то информационную окраску, но есть факты. А факты говорят о том, что урожай риса достойный. Как и качество произведенной продукции», — сказал Гусий.

Он также отметил, что президент ждет от края не только сельскохозяйственных успехов. По его мнению, важна работа с переселенцами с новых территорий. А также стабильность курортов при закрытом небе.

Политолог подчеркнул, что с начала СВО регион демонстрирует стабильность по всем направлениям.

Политический обозреватель, журналист Алексей Кащенко отметил, что встреча Путина с Кондратьевым — показатель внимательного отношения президента к региону и лично к губернатору. По мнению Кащенко, встречу можно «записать в актив губернатора». На Кубани собрали достойный урожай, сельское хозяйство на подъеме, с мобилизацией в регионе также справились.

«Теперь в центре внимания — поддержка семей мобилизованных, что также крайне важно. Наши воины там должны знать, что с их родными все хорошо здесь. Как человек, в свое время работавший в команде губернатора, знаю, что он внимательно, ответственно и скрупулезно относится к поручениям президента. Что глава государства, как и любой руководитель, ценит. Так что эта встреча — однозначный плюс для Вениамина Кондратьева», — сказал Кащенко.

Председатель комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты края Руслан Асланян отметил, что  меры поддержки и профессионализм аграриев который год подряд дают рекордные урожаи.

«Очень отрадно, что впервые в истории нашего государства виноградарство получило небывалые темпы развития. В этом может убедиться каждый из нас, наблюдая широкую линейку производимой в крае оригинальной продукции на полках магазинов. Успехи аграрного сектора, даже на фоне геополитического противостояния, вселяют большие надежды», — сказал Асланян.

По мнению члена Общественной палаты Краснодарского края Алексея Костылева, край и команда губернатора сейчас живут в условиях высокой многозадачности. В числе приоритетных задач он выделил прием эвакуированных, отправку добровольцев, помощь их семьям. А также обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение. Встречу главы государства и Кондратьева он назвал «сверкой часов».

«Глава государства убедился, что данная в свое время поддержка Вениамину Ивановичу на переизбрание была более чем оправдана. Весь спектр насущных задач командой Кондратьева решается. Не исключено, учитывая нынешнею успешность ранее поставленных задач, были поставлены и новые задачи. О них мы сможем узнать позже», — цитирует Костылева газета «Краснодарские известия».

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