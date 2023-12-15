Предприятиям Кубани планируют направить еще 700 млн рублей на импортозамещение
Пять заявок от обрабатывающих предприятий на общую сумму 828,5 млн рублей рассмотрели на заседании Экспертного совета регионального фонда развития промышленности.
На заседании одобрили софинансирование в 500 млн рублей на развитие станкостроения. Кроме того, рассмотрели заявку по созданию первого в стране завода щелочных батареек на 200 млн рублей.
«В рамках программы «Импортозамещение» процентная ставка составляет 0,1 процента годовых. Производители планируют направить средства на покупку оборудования», — рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.
Он добавил, что в текущем году из бюджета региона и Фонда развития промышленности на реализацию 20 значимых для страны производств направили свыше 1,5 млрд рублей.
Сейчас на Кубани в активной стадии находятся более 30 проектов импортозамещения на общую сумму более 27 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: на поддержку импортозамещения на Кубани в 2024 году направят 1 млрд рублей. Решение об этом принял глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время регионального совещания по развитию промышленности, которое прошло в Армавире.