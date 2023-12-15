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Предприятиям Кубани планируют направить еще 700 млн рублей на импортозамещение

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/predpriyatiyam-kubani-planiruyut-napravit-700-mln-rublej-na-importozameshhenie
Предприятиям Кубани планируют направить еще 700 млн рублей на импортозамещение
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Пять заявок от обрабатывающих предприятий на общую сумму 828,5 млн рублей рассмотрели на заседании Экспертного совета регионального фонда развития промышленности.

На заседании одобрили софинансирование в 500 млн рублей на развитие станкостроения. Кроме того, рассмотрели заявку по созданию первого в стране завода щелочных батареек на 200 млн рублей.

«В рамках программы «Импортозамещение» процентная ставка составляет 0,1 процента годовых. Производители планируют направить средства на покупку оборудования», — рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Он добавил, что в текущем году из бюджета региона и Фонда развития промышленности на реализацию 20 значимых для страны производств направили свыше 1,5 млрд рублей.

Сейчас на Кубани в активной стадии находятся более 30 проектов импортозамещения на общую сумму более 27 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на поддержку импортозамещения на Кубани в 2024 году направят 1 млрд рублей. Решение об этом принял глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время регионального совещания по развитию промышленности, которое прошло в Армавире.

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