На поддержку импортозамещения на Кубани в 2024 году направят 1 млрд рублей

Решение об этом принял глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время регионального совещания по развитию промышленности, которое прошло в Армавире.

Губернатор отметил, что предприятия продолжают работать в сложных экономических условиях, под давлением введенных санкций. Он напомнил, что в регионе запустили не имеющую аналогов в РФ меру поддержки для импортозамещающих производств виде финансирования 30% от затрат. В следующем году на эти цели предусмотрели 330 млн рублей.

«Очевидно, что мера востребована и дает хорошие дивиденды в виде налогооблагаемой базы и новых предприятий. В 2024 году объем финансирования необходимо увеличить до 1 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Сейчас в девяти муниципалитетах края создают промышленные предприятия с государственной поддержкой. Они относятся к машиностроительной, легкой, лесопромышленной, радиоэлектронной, химической и фармацевтической отраслям экономики.

Кондратьев добавил, что устранить дефицит кадров на Кубани возможно, если объединить усилия власти, бизнеса и сферы образования. По его словам, эта проблема уже стоит остро, на краевых предприятиях открыты более 4,5 тыс. вакансий. Глава региона призвал делать акцент на подготовке кадров.

«Необходимо оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой. Это позволит готовить квалифицированных специалистов», — сказал губернатор.

Он поручил оценить возможность создания в регионе 10 учебных площадок по принципу программы «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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