Предприятия строительной отрасли перечислили в бюджет Краснодарского края 4,5 млрд рублей

Информацию о налоговых поступлениях представили за первый квартал 2023 года. Строители Краснодарского края направили в бюджет 4,5 млрд рублей налогов, что составляет 132% к аналогичному периоду прошлого года.

В первом квартале выполнили строительно-монтажные работы на 53,7 млрд рублей. В отрасли зарегистрированы более 8 тыс. строительных организаций, которые обеспечивают работой 62 тыс. человек.

По информации управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, с начала года в регионе ввели 2,4 млн кв. м жилья. По последним показателям ввода жилья регион занимает третье место в стране.

Порядка 865 тыс. кв. м из общего объема введенных площадей — многоквартирные дома, еще 1,54 млн кв. м приходится на индивидуальное жилье. Параллельно с этим продолжается строительство детсадов, школ, медучреждений, объектов спорта и культуры, а также коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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