Предприятия Кубани заключили контракты на 40 млн рублей на выставке «Продэкспо»

Компании региона приняли участие в продовольственной выставке «Продэкспо» в Москве по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

«Продукция кубанских экспонентов вызвала интерес со стороны как российских, так и зарубежных посетителей выставки. Помимо традиционных рынков сбыта стран ЕАЭС и СНГ, товары Краснодарского края по итогам участия в мероприятии могут оказаться на полках магазинов Саудовской Аравии, Индии и Народной Республики Бангладеш», — сказал директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Свою продукцию на стенде представили восемь компаний — производители декорированной стеклянной тары, упаковки и бумажной посуды, кондитерских изделий, круп и бакалейной группы товаров, оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Еще два предприятия получили возможность участия в выставке с индивидуальным стендом благодаря участию в конкурсе «Экспортер года».

В ходе выставки компания «Траст» заключила контракты с компаниями из Армении на поставку зеленой чечевицы и гречневой крупы, также рассматривается перспектива поставок в Узбекистан сахарной свеклы.

Производитель кондитерских изделий «Изобилие профит» предварительно договорился о поставках в Грузию, Армению и Азербайджан.

Компания «Унипак» заключила контракты с двумя партнерами из Грузии, а с компаниями из Армении и Казахстана провела расширенные договоры по поставкам декорированных бутылок для вина и коньяка.

Общая сумма экспортных соглашений и контрактов, которые заключил регион в рамках участия в выставке с 5 по 9 февраля, составила 40 млн рублей.

Центр поддержки экспорта региона при участии субъектов малого и среднего бизнеса в международных выставках берет на себя расходы по застройке коллективного стенда и аренде выставочной площади, а также помогает в вопросах организации встреч и переговоров с зарубежными партнерами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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