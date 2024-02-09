Кондратьев: валовой региональный продукт Кубани превысил 4 трлн рублей

По итогам 2023 года, валовой региональный продукт превысил предварительную оценку на 118 млрд рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 9 февраля.

По словам главы региона, темпы роста ВРП составили 103 %, несмотря на прогноз в 101%. Он добавил, что экономика края демонстрирует достаточный запас прочности.

«Это и есть составляющая стабильности края, развитие всех сфер жизни региона. На этот год поставили задачу добиться объема ВРП минимум в 4,2 трлн рублей», — подчеркнул губернатор.

Основную роль в развитии экономики сыграли такие отрасли, как промышленность, транспортный комплекс, оптовая и розничная торговля. Их темпы роста по итогам года составили от 104 до 106 %. На их долю приходится 46% ВРП. Рост реального сектора экономики непосредственно способствует занятости жителей. Уровень безработицы остается на низком уровне — 0,3%.

Кроме того, улучшились финансовые результаты деятельности предприятий Кубани — прибыль рентабельных организаций выросла на 33 %, в том числе в строительстве — на 66 %, в области информатизации и связи — на 49 %, в гостиницах и общепите — на 53 %, в транспортировке и хранении — на 30 %, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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