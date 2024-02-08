Кондратьев: в инвестпортфеле Кубани 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей

Портфель инвестпроектов региона — многоотраслевой и один из наиболее значимых по стоимости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 8 февраля.

По словам главы Кубани, сейчас в инвестиционном портфеле региона свыше 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей, реализация которых позволить создать более 103 тыс. новых рабочих мест. Это рекордные значения за все время. Краснодарский край продолжает эту работу.

«Создаем привлекательный для бизнеса инвестклимат, разрабатывая новые меры поддержки. За три года количество преференций увеличили в 2,5 раза — сейчас их 125. Эффективность для бюджета от господдержки максимальная — на 1 рубль преференций почти 6 рублей налогов в бюджет», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор отметил, что самое привлекательное направление для инвестиций — курорты и туризм. В этой сфере находится 134 крупных проекта, которые должны создать краю более 35 тыс. новых рабочих мест. В первую очередь это касается масштабного развития санаторно-курортного комплекса Сочи, сообщил глава региона.

«В реновацию санаториев и гостиниц инвесторы планируют вложить до 2026 года 200 млрд рублей. Это увеличит номерной фонд нашего главного города-курорта на 9,6 тыс. мест», — отметил губернатор.

Уже началось строительство гостиничного комплекса «Приморская» с сопутствующей инфраструктурой. Начали реконструировать санаторий «Волна» и пансионат «Кристалл» в Хостинском районе Сочи.

Агропромышленный комплекс на втором месте среди крупных инвестпроектов — их 120. Один из важнейших для отрасли проектов — открытие кластера полного цикла по производству винодельческой продукции в Анапе и Темрюкском районе.

Кроме того, активно инвестируются обрабатывающие производства, в частности импортозамещающие и экспортно ориентированные, а также строительство. Одинаковые по плотности инвестиционного охвата ниши занимают потребительская сфера, ТЭК и ЖКХ, а также создание комфортной городской среды.

Одним из драйверов инвестиционной активности выступает инфраструктурное развитие. В транспортной сфере Кубани находятся 5% крупных проектов. Также во внимании и укрепление ресурсной базы. На стадии завершения реализации большое строительство ТЭС «Ударная» в Крымском районе, которая даст 560 МВт дополнительной электрической мощности. Еще один крупный проект — развитие портово-индустриального парка в порту Тамань. До 2028 года он увеличит мощность грузооборота до 100 млн т.

Кубань на протяжении многих лет стабильно удерживает инвестиционное первенство в ЮФО. В крае реализуется 50% из общего количества проектов, в них инвесторы вкладывают 40% средств от общего объема в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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