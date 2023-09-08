Предприятия Кубани представили продукцию на продовольственной выставке в Турции

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» краевой Центр поддержки экспорта организовал участие кубанских компаний в выставке CNR Cafe & Bar — Food & Beverage Exhibition в Стамбуле.

На международной выставке компании из 20 стран демонстрируют свои изделия и ищут партнеров. Для производителей Краснодарского края это хорошая возможность обрести новые деловые связи и расширить рынки сбыта. На коллективном стенде Кубани шесть компаний региона представили свою продукцию: оборудование по производству ПЭТ-тары и нанесению этикетки, кондитерские изделия, подсолнечное масло, шрот, а также различные напитки.

За прошедший год товарооборот между Кубанью и Турцией вырос на 30% и составил 2,1 млрд долларов. Наибольший объем поставок компаний региона приходится на злаки, продукты питания, минеральное топливо, черные металлы и готовые корма для животных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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