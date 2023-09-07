Кондратьев: за полгода общий экспорт Краснодарского края превысил 4,8 млрд долларов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью рассказал, какие товары экспортирует регион.

Краснодарский край — один из ведущих российских регионов по производству и переработке сельхозпродукции, лидер по экспорту в ЮФО. Основные направления для поставок за рубеж — страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

«В целом за полгода экспорт Кубани составил более 4,8 млрд долларов. Это почти на 12% больше, чем в прошлом году. По структуре большинство, традиционно, у продовольствия и сельхозсырья. Также мы экспортируем топливо — дизель и продукты для нефтепереработки. Продаем металлические изделия и химию, электрические машины и другое оборудование», — рассказал губернатор.

Он отменил, что Кубань — гарант продовольственной безопасности России. Но, помимо сельского хозяйства, в крае также активно развивают другие производства. Так, при содействии Центра поддержки экспорта 10 кубанских компаний бесплатно размещают свою продукцию на площадках в Китае, Египте, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах.

«Кубань стала не просто сырьевым экспортером. В нашем крае производят неэнергетическую продукцию, в том числе высокотехнологичную, которая пользуется спросом. Мы однозначно продолжим развивать такие направления», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

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