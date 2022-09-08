Предприятия Кубани поставят радиоэлектронное оборудование оборонно‑промышленному комплексу РФ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующие контракты на сумму 145 млн рублей заключили на международном военно-техническом форуме «Армия», который прошел в Кубинке Московской области.

Коллективную экспозицию Кубани на форуме организовали департамент промышленной политики совместно с Фондом развития промышленности региона.

Исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики Кубани Владимир Мостовой отметил, что в этом году Кубань почти в пять раз увеличила сумму заключенных контрактов.

«Краевые предприятия второй раз участвовали в выставке достижений оборонно-промышленного комплекса страны. По итогам форума регион почти в пять раз увеличил сумму заключенных контрактов. В прошлом году мы достигли договоренности о поставках промышленной продукции собственного производства на 30 млн рублей, в этом — на 145 млн рублей. В том числе подписали соглашения о поставках радиоэлектронного оборудования. Также ведем переговоры о закупке систем электропитания кубанского производства для авиационной и ракетно-космической промышленности России. Оборудования для хранения медицинских отходов. Наша продукция востребована благодаря высокому качеству и актуальности», — сказал Мостовой.

По итогам форума кубанские производители заключили контракт на проведение научно-исследовательских работ в сфере квантовых телекоммуникаций. Сумма контракта превышает 20 млн рублей. Помимо этого тестовые образцы уличных тренажеров поставили Московскому Суворовскому училищу Министерства Обороны РФ. Также предприятия ведут переговоры по поставке фильтрующих респираторов в крупную розничную сеть.

На стенде Кубани свою продукцию представили шесть ведущих производителей. Завод «Сатурн» продемонстрировал солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов. Компания «АГМ Системы» представила системы мобильного сканирования. Компания «Фармсервис» презентовала средства индивидуальной защиты, НИЦ «Технологии» продемонстрировала системы видеонаблюдения, а предприятие «Пиретта» — оборудование по накоплению и утилизации отходов. Кроме того, уличные тренажерные комплексы презентовала компания «FAZEL».

В этом году в форуме «Армия» приняли участие 85 делегаций иностранных государств. Посетили форум почти 2 млн человек. На выставке представили свыше 28,5 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Провели 340 мероприятий. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Подводя итоги, глава военного ведомства Сергей Шойгу отметил, что на форуме заключили 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК более чем на 525 млрд рублей. Портфель международных заказов составил свыше 592 млн долларов и более 1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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