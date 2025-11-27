Предприятия Кубани получили призы федеральных этапов всероссийских конкурсов

Награждение пройдет в начале декабря в Москве на всероссийском кадровом форуме.

Во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» первое место у Каневского дорожного ремонтно-строительного управления, Каневского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поселка Кубанская степь. На втором месте школа № 26 Каневского района и компания «ОТЭКО». Третье место заняло АО «Черноморские магистральные нефтепроводы».

Победителем федерального этапа конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший проект кадрового центра «Работа в России» стала руководитель филиала центра занятости населения Краснодарского края в Новороссийске Юлия Кулакова.

Кроме того, жители Кубани приняли участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проводится в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Читайте также: масштабную модернизацию службы занятости ведут в Краснодарском крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.