Масштабную модернизацию службы занятости ведут в Краснодарском крае

Обновление учреждений проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Кадровым центром теперь называют службу занятости населения — но изменилось не просто наименование, а подход к работе. По плану на 25% сократится время на поиск трудоустройства.

Национальный проект «Кадры» помогает в масштабной модернизации службы занятости населения. Теперь они будут называться Кадровыми центрами. В Краснодаре такой открылся еще в 2022 году, строятся и в остальных районах. Поиск работы для граждан начинается с подачи заявления.

«Это должно быть электронное обращение граждан на определенной платформе. Это единая цифровая платформа «Работа России», — рассказывает заместитель руководителя филиала Центра занятости населения Краснодара Виктория Промысленко.

Кроме фирменного стиля поменялся и подход к поиску работы. Людям не нужно бегать по кабинетам, как раньше — прием проходит по принципу единого окна.

«Мы можем подыскать временную работу, найти постоянную хорошую работу по душе. Если необходимо, мы можем предложить обучение», — отмечает руководитель филиала Кадрового центра в Староминском районе Елена Солод.

С обучением не прогадала Татьяна Конюшихина. Мама четверых детей работала продавцом, но потом по направлению Центра занятости переучилась на помощника воспитателя, а сейчас в 40 лет решила учиться на воспитателя.

«Вся родня были педагоги, я не знаю, как меня вообще понесло в другую стихию. Но все устраивает», — говорит жительница Староминского района Татьяна Конюшихина.

Национальный проект предлагает жителям, которые испытывают сложности в трудоустройстве, более 300 программ обучения. Александр Филатов и его супруга — бывшие железнодорожники. На пенсии вернулись на Родину и оба, пройдя обучение, устроились в частное охранное предприятие. Больше всего сейчас вакансий в образовании и медицине, а самые высокие зарплаты предлагают в сельском хозяйстве. С начала этого года Кадровые центры на Кубани трудоустроили 56 тыс. человек.

«Сегодня в регионе 18 обновленных Кадровых центров уже принимают посетителей, а до конца года все 44 филиала Центра занятости населения перейдут на новый формат работы», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

