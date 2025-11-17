Первый молодежный фестиваль «Я — будущий профессионал» прошел на Кубани

В Каневском районе провели первый молодежный фестиваль «Я — будущий профессионал».

На фестиваль приехали делегации из 10 муниципалитетов Краснодарского края. В основном это школьники и студенты аграрных колледжей. Для гостей подготовили увлекательную программу, которая знакомит подростков с современным рынком труда.

«Основная цель — создание условий для молодежи, чтобы они могли развивать агрокомпетенции и агронавыки», — отметил начальник отдела делопроизводства и трудовых ресурсов АПК министерства сельского хозяйства Краснодарского края Александр Решетняк.

Для участников подготовили тематические зоны, мастер-классы, а также провели экскурсию по заводу «Калория».

