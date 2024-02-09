Предприятия Кубани подали заявки на корпоративный центр опережающей подготовки

Восемь компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» подали заявки на открытие корпоративного центра опережающей подготовки. Пройдя конкурсный отбор, они смогут получить поддержку по созданию обучающих площадок. Организаторы мероприятия — Агентство развития навыков и профессий совместно Минэкономразвития России.

Краснодарский край лидирует в РФ по числу открытых КЦОПов. Образовательные площадки для повышения квалификации работников действуют на девяти кубанских предприятиях. В планах открыть еще восемь в этом году.

У корпоративных центров опережающей подготовки важная функцию, позволяющая организовать обучающие произведенные площадки, отвечающие на запросы по подготовке сотрудников, в которых есть потребность у предприятия, подчеркнула замминистра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова.

«Кроме того, для сотрудников открываются возможности прохождения программ переквалификации и обучения непосредственно в стенах своего предприятия», — добавила она.

Центры подготовки ведут разработку стандартов по востребованным профессиям, занимаются оценкой работы персонала, повышением квалификации специалистов, а также взаимодействием с профильными вузами. В дальнейшем предприятия смогут делиться своим опытом и знаниями с коллегами со всей России.

Центры открывают на конкурсной основе. В конкурсе могут участвовать все компании, участвующие в нацпроекте «Производительность труда». Победителям в течение шести месяцев будут помогать эксперты агентства развития навыков и профессий. Так, по запросу компаний создадут корпоративные нормы профессий, проведут аудит рабочих мест, разработают программу подготовки и повышения квалификации работников. Впоследствии рабочая группа, сформированная в компании, за счет полученных компетенций сможет самостоятельно вести эту работу по любым кадровым направлениям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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