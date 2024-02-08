Кубанские участники нацпроекта подали заявки на конкурс брендов «Знай наших»
Конкурс поможет региональным предпринимателям выйти на федеральный уровень.
Заявки на конкурс брендов подали шесть участников нацпроекта «Производительность труда» из Краснодарского края. В этом году действует пять направлений: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». Победители конкурса получат освещение на маркетплейсах и медиа, доступ к обучающим программам. Помимо этого, им будут доступны индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, а также бесплатное участие в крупных мероприятиях и грантовая поддержка.
Среди кубанских конкурсантов производители металлоконструкций, молочной продукции, газового и компрессорного оборудования, орехов и сыров, рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
«Уверен, кубанские бренды смогут достойно представить регион и увеличить свою узнаваемость, что положительно скажется и на развитии нашей экономики», — добавил он.
Стать участниками нацпроекта «Производительность труда» могут краевые предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство, транспорт и торговля. Заявки принимают на сайте производительность.рф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: бережливому производству обучились около 4 тыс. работников предприятий на Кубани.