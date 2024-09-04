Предприятия Краснодарского края презентовали продукцию на выставке в Казахстане

XXX строительная выставка Kazbuild-2024 проходит в Алматы с 4 по 6 сентября.

Центр поддержки экспорта Краснодарского края организовал участие в ней кубанских предприятий в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

«Мы ожидаем от участия в таких знаковых отраслевых мероприятиях хороших результатов – заключения новых экспортных контрактов с иностранными покупателями», — рассказал директор краевого Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

На коллективном стенде Кубани представлены шесть предприятий, специализирующихся на производстве сырья для лакокрасочных материалов, отопительного и строительного оборудования, красок и террасной доски, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: почти 20 предприятий Кубани участвуют в продовольственной выставке в Турции. Международная выставка WorldFood Istanbul проходит в Стамбуле с 3 по 6 сентября.